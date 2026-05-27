病院の領収書や医薬品を買った時のレシートを捨てている人は、損をしているかもしれない。ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんは「1年にかかった医療費が一定額を超過した場合は、医療費控除を受けられる可能性がある。意外なものも対象になるため、ボーダーラインを知っておくといい」という――。※この連載「高山一恵のお金の細道」では、高山さんの元に寄せられた相談内容を基に、お金との付き合い方をレクチャーしてい