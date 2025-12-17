【名探偵津田】“セクシーな幽霊”の正体が判明！生配信で笑い止まらず「やっと言えました（笑）」「津田さんに見せました」
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）が、17日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」を届けた。劇中に登場した「セクシーな幽霊」の正体が明らかになった。
【写真あり】名探偵津田も大興奮した“セクシーな幽霊”の正体
劇中「幽霊が出る部屋」で寝ることになった津田だが、夜中にセクシーな幽霊が登場すると、驚きつつも大興奮。「めっちゃスケベやん！ええの？ちょっと待って。幽霊…。ちょっと待ちぃや。えー大丈夫？脱いでるやん。ウソ。アカンて。えっ、ウソやろ。えーありがとう！」と覗き込みながら「めっちゃおっぱい見せてくるやん！これ何時に放送するの？あの娘、なんちゅう娘？」とご満悦の様子だった。
セクシーな幽霊の正体は、セクシー女優の矢埜愛茉。放送時、自身のYouTubeチャンネルで生配信を行っており「今、名探偵津田を見ておりますか？私、今出ております（笑）。ちょっと笑いが止まらない（笑）。やばい、手が震える！みなさん、今すぐ名探偵津田を見てください（笑）。やっと言えました（笑）。名探偵津田に出演させていただきました」と報告。「あーお腹痛い！津田さんに見せました（笑）。やっぱりすごいんだね。本当にずっと…ちゃんとオンエアされるかわからないし、ずっと言いたいけど言えない。ホッとしているけど、いろいろ追いついてない」と声を弾ませていた。
「名探偵津田」は、『水曜日のダウンタウン』の「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から生まれた人気企画で、これまでに第3弾まで（全5回）が放送された。
