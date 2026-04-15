15日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）では、ナダルの監禁シリーズが「クイズ」をテーマに3年ぶりの復活を果たした。【予告動画】ナダル、3年ぶり『水ダウ』企画例によってターゲットを山奥へと誘き出し…声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝達、クイズに正解してもらって、ナダルは脱出にたどりつくことができるのか。ナダルは、久々の企画早々に「また出られへんやつやないか！