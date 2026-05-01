ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で反響を呼んだインタレスティングたけしが４月３０日、Ｘを更新。夏に「頭に穴開ける手術をするみたいです」と報告した。インタレスティングたけしは２２年の「水ダウ」に登場したところ、日本吃音協会がＴＢＳに「吃音者への差別と偏見を助長する」として抗議文を送ったことが明らかになり、賛否を巻き起こした。２４年にもインタレスティングたけしは再び「水ダウ」に登場。今度はインタ