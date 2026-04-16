アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）と、“名探偵津田”ことお笑いコンビ・ダイアン津田篤宏のコラボレーションが実現した。【画像】名探偵津田とコラボ！？公開された『コナン』謎のビジュアル『コナン』公式Xでは「名探偵コナン×名探偵津田ついに実現…？！」とし、告知映像が公開。映像では「コナンがあの“名探偵”に挑戦状“！」とし、津田が「真実はいつ