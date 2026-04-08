4月7日放送の『X秒後の新世界』（日本テレビ系）で、人気バンド「THE ALFEE」をめぐる企画が物議を醸している。「デビュー52周年のTHE ALFEEは、坂崎幸之助さん、高見沢俊彦さん、桜井賢さんの3人ともリードボーカルを務めますが、シングルはほぼ桜井さん。番組は名曲『星空のディスタンス』を題材に、“そっちが歌うんかいと言いたくなる瞬間” を検証する企画を打ち出したんです」（芸能記者）番組では街頭で、THE ALFEEをよ