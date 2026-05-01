TBS水曜日のダウンタウン」に出演し話題となった、吃音を公言している芸人・インタレスティングたけし（46）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「頭に穴開ける手術」をすると報告をした。たけしは「優しいお笑いの先輩もいれば苦手な怒鳴る先輩もいる最近脳神経外科に行って色々聞いたら苦手な場所や人とは絶対離れなさいと言われたので離れました！」といい「夏になったら二週間入院するかもしれません！頭に穴