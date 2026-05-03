劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、YouTube特別企画「ダイアン津田 〜名探偵への道〜」の動画が3日、東宝MOVIEチャンネルで公開された。【動画】名探偵コナン×名探偵津田、共演動画映画公式Xでは「はんにゃ. 金田さんと一緒にコナン君からの挑戦状に挑んでいただきましたみなさんも一緒に謎解きに挑戦してみてください」と呼びかけ。動画では、津田篤宏が「映画の方はちょいちょい観せてもらって

◆「名探偵コナン」と「名探偵津田」の共演動画が公開される