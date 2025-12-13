この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「オシャレカップルにインタビュー #カップル #年収 #貯金 #給料 #街角給与明細」という動画を公開。会社員の男性と大学生の女性カップルが登場し、年末の神社でのドラマチックな出会いのきっかけから、リアルな給与、貯金額までを赤裸々に語った。



動画に登場したのは、23歳で会社員のお兄さんと、20歳で大学生のお姉さん。二人の出会いは、お兄さんの一目惚れから始まったという。年末に友人と神社を訪れていた際、「後ろを振り返った時に一目惚れして、声かけちゃって」と、その瞬間の出来事を明かした。



普段は女性に声をかけるタイプではないというお兄さんだが、その日は特別な後押しがあった。友人と「おみくじで大吉が出たら声かけなよ」と話していたところ、見事に大吉を引き当てたため、勇気を出して声をかけたという。一方、声をかけられたお姉さんも、お兄さんのことを「かっこいいなって思って」と、第一印象が良かったことを告白。自身のおみくじも「大吉だった」と明かし、運命的な出会いを振り返った。



お給料について、お兄さんは総務の仕事をしており、月収は「残業すれば26万とか」だと語った。もともとは「働きたくなかった」というが、「働く場所をより良くする仕事って面白そうだなと思って」と現在の仕事を選んだ理由を説明。今では「すごく楽しく働けてます」と充実感をのぞかせた。お姉さんは某買取店でアルバイトをしており、時給は1300円だという。



最後に貯金額を尋ねられると、お姉さんが「5万ぐらい」と答えたのに対し、お兄さんは「いろいろ合わせて100万ちょい」と告白。お姉さんは彼の貯金額を初めて知ったようで、驚きの表情を見せた。動画の最後には、お互いに「これからも仲良くしていきましょう」「いつも笑顔にしてくれてありがとう」とメッセージを送り合い、二人の良好な関係性をうかがわせた。