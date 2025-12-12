10代カップルが語るリアルな恋愛観「2回も復縁した」-中学時代から続く二人の関係性とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が公開した街頭インタビュー動画で、ある10代のカップルがその独特な恋愛遍歴を明かした。
動画に登場したのは、電気関係の仕事をしている19歳の男性と、事務系の仕事をしている18歳の女性。二人はカップルだと明かし、交際のきっかけは男性からの猛アタックだったと語る。女性は、彼が「ずっと一途に想っててくれたところがきました」と、そのアプローチが心に響いた瞬間を振り返った。
驚きなのはその関係性の歴史だ。付き合い始めてからの期間を尋ねられると、男性は「復縁を2回くらいしてて、（トータルで）2年くらい」と告白。何度も関係が戻る理由について「やっぱ、忘れられなくて」と照れながら語った。
さらに話を聞くと、二人の最初の出会いは「中学1年生」のときだったという。中学時代に一度別れ、その後、高校時代にも復縁と破局を経験しているという複雑ながらも深い関係性が明らかになった。
お互いの好きなところについて、男性は「顔ですね」「世界一可愛い」とストレートに愛情を表現。一方、女性は自身を「めっちゃわがまま」と分析しつつ、「それも優しく対応してくれるところが好き」と、彼の包容力に惹かれていることを明かした。
最近では、女性の誕生日を祝うためにディズニーランドへ行き、男性がサプライズで手紙を読んだというエピソードも披露。女性は「めっちゃ感動しました。泣いちゃいました」と語り、紆余曲折を経てもなお、強い絆で結ばれている二人の様子がうかがえるインタビューとなっている。
