今年3月11日に右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けたオリックス・宇田川が、大阪・舞洲の球団施設で術後初めてブルペン入り。捕手役を立たせて15球を投じた。

「思ったより怖さもなく投げられました。一歩前に進めた」

ウエートトレーニングに加えて、故障につながった可動域の狭さを改善するため、球団トレーナーに加えて外部トレーナーの助言も参考にストレッチ法を学ぶなど、トレーニングを積んできた。

「（右肘を）痛めてから、フォームがおかしくなっていたのはずっと感じていた。胸とか背中の筋肉が固くて、胸を張るために（投球時の）グラブの位置が、地面すれすれまで下がっていた。怪我にもつながっていますし、（以前までは）改善されなかった。きょう投げてみて、フォームのダメだった部分が自然に改善できていたので、そこはよかった」

状態に問題がなければ、年内中にあと2度のブルペン入りを予定。捕手を座らせての投球は年明け後を予定で、来年4月頃の実戦復帰を目指す。「ここ2年、結果も出ずにずっと悔しい思いもしていますし。悔しさを晴らすには、1軍でいい投球をするしかない。心意気は初心に戻って、投球はただ戻るのではなく、1軍で宇田川が必要だと思ってもらえるようにやっていきたい」。来たるべき時に向けて、着実に前進を続けていくのみだ。 （阪井 日向）