薄着になる季節は、ボディラインが気になる一方で、ガードル特有の暑さや蒸れに悩む方も多いはず。そんな夏のインナー悩みに寄り添う新作として、tu-hacci（ツーハッチ）から「骨盤ガードル 接触冷感タイプ」が登場しました。接触冷感素材や消臭・抗菌加工を採用し、快適さと補正力を両立。夏のおしゃれをもっと自由に楽しみたい女性にぴったりの、新感覚ガードルショーツをご紹介しますϖ