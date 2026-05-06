連休明けの明日7日(木)は、全国的に気圧が下降し、東京で影響度が「大」でしょう。8日(金)は名古屋や大阪で、9日(土)は近畿〜北海道にかけて気圧変化の影響が大きいでしょう。連休の疲れがでる時期です。広範囲で頭痛やめまいなどの体調不良に注意が必要です。連休明けは気圧変化の影響「大」明日7日(木)は、前線が北日本を通過し、別の前線を伴った低気圧が本州の南を東へ進む見込みです。このため、全国的に気圧が下降し、特に、