プロデビューを控えていたメキシコの有望株

ボクシングでプロデビューを控えていた有望株ホスエ・ダビド・エルナンデスが、メキシコの自宅で山刀（長刀のナタ）を持った男に襲撃され、20歳の若さで亡くなった。妹を守ろうとし、命を落としたと複数の海外メディアが報道。「最後まで戦士だった」「胸が張り裂けそう」などと追悼の声が相次いで寄せられた。

米専門メディア「ボクシングシーン.com」が「20歳のホスエ・ダビド・エルナンデスがデビューを前に山刀の襲撃から妹たちを守り、殺される」との見出しで複数の海外報道をまとめた。英紙「ミラー」によると、20歳のエルナンデスはアマチュアで成功を収めた後、2026年初頭のプロデビューに向けて準備を進めていたという。

4人の妹たちとメキシコシティの家にいた際に山刀で武装した男が侵入。妹の1人が襲われる中、エルナンデスは妹をかばおうと間に割って入った。家族を守るために致命傷を負ったエルナンデスは、その場で死亡が確認された。「ボクシングシーン.com」の記事が出た時点では、犯人はまだ捕まっていないという。

英紙「デイリー・スター」は、エルナンデスが「メキシコボクシング界の新星」と見なされていたと報じている。15歳で競技を始め、アマチュアの地域選手権で複数のタイトルを獲得。エリートプロとのスパーリングを経て、初めてグラブをはめてからわずか5年でプロ転向を決意していた。

「ボクシングシーン.com」公式Xは「将来有望なボクサー、ホスエ・ダビド・エルナンデスが亡くなったことを知り、悲しみに暮れています。わずか20歳だったエルナンデスは、メキシコシティの自宅で山刀を持った襲撃者から4人の妹を守り、殺されました。チャンプ、ご冥福をお祈りいたします」と投稿。海外ファンから哀悼の意を表するコメントが続々と寄せられた。

「胸が張り裂けそう」

「最後まで戦士だった」

「英雄として記憶されるべき。安らかに眠れ。あなたの勇気には敬意しかない」

「これは悲しすぎる」

「酷い、酷すぎる。家族に心よりお悔み申し上げます」

エルナンデスのトレーナーで元世界タイトル挑戦者であるタイタン・ロドリゲスも自身のSNSで「打ちのめされるような悲痛な知らせで目を覚ました」「私の心の一部はあなたと共に行く」などと投稿。ロドリゲスは、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥との試合を27日に控えるアラン・ピカソのトレーニングチームにも加わっている。



（THE ANSWER編集部）