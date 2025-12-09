この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「美人シャンパンガールにインタビュー」と題した動画を公開。ナイトクラブでシャンパンガールとして働く22歳の女性が、仕事内容や月収、そして意外な将来の夢について赤裸々に語った。



シャンパンガールは、ナイトクラブでお酒をお客さんの席に運ぶのが主な仕事であると彼女は説明する。この仕事を始めたきっかけは、客として遊びに行った際にスカウトされたことだったという。「ほとんどみんなスカウト」であるため、簡単には入れない特別感も魅力だったと話した。



給与体系はアルバイトだが時給制ではなく、時間内に売上のノルマを達成することで給料が決まる仕組みだという。気になる月収については「2桁万円」と明かし、さらに詳しく尋ねられると「中盤くらい」だと答えた。また、貯金額についても「2桁万円」で、「50万円より下」であることを告白した。



インタビューでは、彼女の意外な一面も明らかになった。将来の夢を問われると「キャビンアテンダント」と回答。以前は専門学校にも通っていたが、「身長が低いので、難しいところはあるんですけど」と現実的な悩みも吐露。それでも「元気の良さ」を武器に夢を追いかけたいと、前向きな姿勢を見せた。



華やかな夜の世界で働きながらも、堅実に将来を見据え、夢に向かって努力する彼女の姿が印象的な動画となっている。