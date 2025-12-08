この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

社労士たかこ先生が警鐘「固定残業制度は時代遅れです」求人に応募が来ず衰退していく会社の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

社労士のたかこ先生が、自身のYouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」で「【警告】固定残業代の会社はまもなく限界を迎える？生き残るための唯一の方法」と題した動画を公開。多くの企業が採用する固定残業制度について「時代遅れ」と断じ、この制度を続ける企業が衰退していく理由と、その対策について詳しく解説した。



動画でたかこ先生は、固定残業制度を導入している企業が人手不足に悩むケースが多いと指摘。その理由として、求人票で基本給が低く見えてしまう点を挙げる。「他の会社より基本給が低いというイメージになる」と述べ、求職者にとって魅力的に映らない現状を説明した。また、固定残業制度そのものが「『残業がある』と言っているようなもの」であり、ワークライフバランスを重視する現代の若手からは敬遠される傾向にあると語った。



さらに、この制度が社内の生産性を低下させる要因になっていると警鐘を鳴らす。固定残業手当は「残業しても・しなくても固定で払うもの」であるため、「残業ありきの働き方」が常態化し、時間内に仕事を終わらせるインセンティブが働きにくい構造的な問題点を指摘。「ダラダラと残業する従業員を無くせる」として、制度の見直しを強く訴えた。特に、優秀な人材ほど時間で縛られる働き方を嫌い、定着しないリスクがあるという。



たかこ先生は、これからの時代は「いかに生産性を上げて業務効率を上げるか」にシフトすべきだと提言。その解決策として、固定残業制度を廃止し、「事前残業制度」を導入することを推奨した。これは、やむを得ず残業が必要な場合にのみ、理由と時間を事前に申請し、会社が承認した場合に限って残業を認める仕組みだ。この制度により、残業しないことが当たり前の文化を醸成し、生産性の高い従業員を正当に評価できる会社に変われると締めくくった。