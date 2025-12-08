¤Ê¤¼7²óÀ©¤ÏÈ¿ÂÐÂ¿¿ô¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¡½¹âÌîÏ¢¤¬¡ÖÁ´°÷¤ÎÌ¿¡×¼é¤ë¤¿¤á¤Ë´Ó¤¯ÅÁÅý¤è¤ê²þ³×¤Î»ÑÀª
¡¡¹â¹»Ìîµå¤¬7²óÀ©¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¡¢µÄÏÀ¤ÏÆ³Æþ²ÄÈÝ¤ò·èÃÇ¤¹¤ëºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£²Æ¤Î¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¾®ÁÒÁ´Í³»á¤é15¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¸¡Æ¤²ñµÄ¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é10ÅÙ¤Î²ñµÄ¤ò³«¤¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö7²óÀ©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£¤½¤Î²óÅú¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤ÎÍý»ö¤¿¤Á¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ë³«¤«¤ì¤ë²ñµÄÆâ¤ÇºÇ½ªÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬²ÃÌÁ¹»¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐ¤¬70¡¦1¡ó¤òÀê¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µñÀäÈ¿±þ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÊ¤¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤¼µÄÏÀ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤éÊÑ³×¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¹âÌîÏ¢Â¦¤Î³Ð¸ç¤ÈÀÕÌ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹âÌîÏ¢´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö»î¹ç¤è¤êÎý½¬¤ÎÊý¤¬¤¤Ä¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¡£¤¿¤À¤·¹ó½ë¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤â¸å°ä¾É¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¡£7²óÀ©Æ³Æþ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¸º¾¯¡×¡Ö¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¼¡×¡Ö²áµî¤ÎÂç²ñµÏ¿¤È¤ÎÀ°¹çÀ¡×¡Ö9²ó¤Î¥É¥é¥Þ¡×¤Î¤É¤ÎÍýÍ³¤è¤ê¤â¡¢µå»ù¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ÎÊý¤¬ÍÚ¤«¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤«ÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤Þ¤ÀÂÇ¤Ä¼ê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°¸º¤é¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î°ÂÁ´¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¤«¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¹âÌîÏ¢¤¬È¿ÂÐÇÉ¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ïº£¸å¤âÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¸¡Æ¤²ñµÄ¤ÎÁ°¿È¤È¤·¤ÆºòÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊµÄ»öÏ¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´íµ¡´ÉÍý¤ÎÌÌ¤«¤é¡¢ºÇ°¤Ê¤Î¤Ï¡È²¿¤âÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£²¿¤â¤»¤º¡¢Âç²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁª¼ê¡¢Ìò°÷¡¢¿³È½°÷¡¢±þ±ç¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¡¢´ÑµÒ¤ÎÃæ¤«¤é½ÅÂç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ã¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Î¤«¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤ë¤Ù¤¡×
¡¡7²óÀ©¤Î¸¡Æ¤²ñµÄ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ºÇ½ªÊó¹ð½ñ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹â¹»Ìîµå¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ®Ä¹´ü¤Ç¤¢¤ëÉô°÷¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¹â¹»Ìîµå¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬°ÂÁ´¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤Æ´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÐºö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¹»¤«¤éÉô°÷ÉÔÂ¤Î¹â¹»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±¿±ÄÂ¦¡¢´ÑµÒ¤â´Þ¤á¤¿¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¡×¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ç¤â7²óÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤Ù¤¤À¤È¡¢¸¡Æ¤²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¸¡Æ¤²ñµÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡Ö¹ó½ë¤Ø¤ÎÂÐºö¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡×¡£ÅÁÅý¤Î·Ñ¾µ¤òµá¤á¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¹â¹»Ìîµå¤òÌ¿¤¬¤±¤ÎÉô³èÆ°¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸¡Æ¤²ñµÄ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ë7²óÀ©Æ³Æþ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë