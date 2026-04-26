今年は春から夏にかけて平年より気温が高い傾向が続く可能性があるといわれていますが、気温や湿度が高くなると食中毒のリスクも高まりますよね。特に、作ってから食べるまでに時間があくお弁当や作り置きは、細菌が繁殖しないように注意しないといけません。そこで今回は、傷みにくいお弁当おかずのおすすめレシピと、夏場のお弁当作りで気をつけたいポイントを紹介します。教えてくれたのは、簡単＆栄養満点なおうちごはんを提案