福岡県の母子生活支援施設で、幼い娘２人が死亡した事件。福岡県警は今月22日、施設で共に生活していた長女（4）への殺人容疑で、母親でパート従業員の水沼南帆子容疑者（30）を逮捕した。水沼容疑者は内縁の夫によるDVに悩み、4年前に施設に入所。ところが、現場の居室には、立ち入りが禁じられていた内縁の夫が3年以上にわたって潜伏していたことも判明している。水沼容疑者はなぜ凶行へ手を染めたのか。地元の同級生も「