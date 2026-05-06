ゴールデンウィーク最終日の6日、マイクロバスなどが絡む事故が発生し、17歳の男子高校生が死亡しました。部活動で遠征に向かう中での事故でした。帰省ラッシュの高速道路では6日、痛ましい事故が発生しました。事故があったのは、福島・郡山市の磐越自動車道上り線。高速道路上では、マイクロバスがガードレールを突き破るように止まっていました。その前方には、フロント部分が壊れた白いハイエースの姿も。バスのフロントガラス