お子さんが中学生くらいになると反抗期を迎え、親の言うことを聞かなくなることもあるでしょう。そのような時期とわかっていたとしても、わが子の反抗にうまく対応できないこともあるかもしれません。ママスタコミュニティに、中学1年生の娘さんの反抗期がひどく、「本気で嫌いになりそう」として悩み相談が寄せられていました。『ここ最近、態度の悪さが一段とひどくなりました。暴言や暴力などの問題行動は家庭でも学校でもあり