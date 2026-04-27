記者会見する第三者委の岩渕浩弁護士（右から2人目）ら＝27日午前、新潟県庁新潟県立高3年の男子生徒が2024年6月に自殺した問題を調査した県教育委員会の第三者委員会は27日、報告書を公表した。所属する柔道部の男性監督が大声で叱責するなど、過度な指導が主な要因の「指導死」だったと結論付けた。学校や管理職も「監督への適切な指導を欠いた責任は免れない」とした。報告書によると、24年6月2日の県総体の試合で監督は、