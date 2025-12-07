FIFAがW杯の全試合日程を発表…開幕戦は6月12日、決勝戦は7月20日に決定！
FIFA（国際サッカー連盟）は6日、FIFAワールドカップ26の詳細な試合日程を発表。メキシコ代表と南アフリカ代表による開幕戦、そして決勝戦の日時および会場が明らかになった。
2026年6月に控えるFIFAワールドカップ26は、グループA第1節のメキシコ代表と南アフリカ代表による一戦で幕を開ける。試合開始時刻は、日本時間2026年6月12日午前4時、試合会場はメキシコの『エスタディオ・アステカ』となった。
決勝戦の舞台となるのは、アメリカ・ニュージャージー州にある『ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム』。試合開始時刻は、日本時間2026年7月20日午前4時に決まった。
なお、準決勝の2試合の試合開始時刻は、アメリカ・テキサス州の『ダラス・スタジアム』にて日本時間2026年7月15日午前4時、アメリカ・ジョージア州の『アトランタスタジアム』にて日本時間2026年7月16日午前4時となることが決定。3位決定戦はアメリカ・フロリダ州の『マイアミ・スタジアム』にて日本時間2026年7月19日午前6時に試合が開始される。
