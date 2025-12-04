大谷に続く日本人メジャーは…

ドジャース・大谷翔平（31）がWBC参加を表明したのは、現地時間（以下同）11月24日だった。自身のインスタグラムで「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思う」と大会を楽しみにしているような書き方だったが、井端弘和代表監督（50）やNPBスタッフたちの表情は冴えない。大谷に追随する日本人メジャーリーガーがなかなか現れないからだ。

「井端監督は、日本人メジャーリーガーを軸としたチームを編成する予定です」（NPB関係者）

まだ、所属チームとの兼ね合いなどで参加を表明できない選手もいるかもしれない。しかし、前出のNPB関係者によれば、8月下旬には選手招集の窓口でもあるWBCI（WBCの大会運営を手掛ける米国の会社）に書類を送っており、9月初旬には「各球団に日本代表チームが招集の意図があることを伝えた」との連絡をもらっていたそうだ。

いち早く出場を表明（大谷翔平の公式Instagramより）

「11月13日まで行われていたゼネラルマネージャー会議でも、WBCへの選手派遣に関する質疑が交わされています。開催2日目の12日と最終日の13日、ドジャースのブランドン・ゴームズGMには大谷、山本由伸（27）、佐々木朗希（24）のことを。そしてカブスのジェッド・ホイヤー編成本部長にも『鈴木誠也（31）、今永昇太（32）の大会参加はあるのか』を米メディアが質問しました。ゴームズGM、ホイヤー編成本部長は申し合わせたように、『（本人たちと）まだ話し合っていない』と答えていました」（米国人ライター）

9月に入ってからはポストシーズンマッチ進出を掛けた大一番が続いていた。シーズンの佳境であるため、話し合うタイミングが遅れてしまったのも分かるが、それでも時間が掛かり過ぎた印象は否めない。

「このままでは、井端監督が希望するメンバー構成にならないかもしれません」（前出・NPB関係者）

井端監督は日本人メジャーリーガー全員に「招集の可能性アリ」の通知を行ったそうだ。WBCIに書類を送ったのは8月末時点なので、そのなかには右肘の手術を受けたダルビッシュ有（39）も含まれていたという。日本人メジャーリーガーたちの返答の遅れは大会2連覇を目指す侍ジャパンの「作戦編成」にも影響してきそうだ。

試合を決定づけるのはホームラン

先のNPB関係者は「高を括っていたわけではないが」と言いつつも、反省の意味を込めてこうも語っていた。

「前大会（2023年）の決勝戦前後のことです。大谷をはじめ、出場してくれた日本人メジャーリーガーたちに『次回大会も出てくれるか？』と確認して回りました。大谷や佐々木だけではなく、吉田正尚（32）やラーズ・ヌートバー（28）らも二つ返事で快諾してくれました。口約束ではありましたが、26年大会は前大会ほど、日本人メジャーリーガーの招集には苦労しないと思ったのがそもそもの間違いでした」

前任の栗山英樹氏（64）はシーズン中にも関わらず、メジャーリーグの球場を訪ね、選手に侍ジャパンの優勝のために日本人メジャーリーガーの協力が必要なことを説いてまわった。彼らも日の丸を背負って戦うという、ペナントレースとは異なる緊張感を楽しんでいた。だが、今回は大谷の参加表明に追随する日本人メジャーリーガーが躊躇っているような雰囲気だ。

「そもそも、井端監督は前大会のスコアを振り返り、準々決勝以降、試合を決定づけた得点はホームラン絡みだったことを指して、日本人メジャーリーガーのパワーと米国での経験値が必要だと捉えていました。大谷だけではなく、鈴木や吉田、ヌートバーがいて、NPBチームから招集する選手も活かせると考えてきたのです」（前出・同）

投手編成にしても、日本人メジャーリーガーを中心に考えてきたそうだ。大谷、山本、今永らに先発を託し、阪神・村上頌樹（27）、才木浩人（27）、埼玉西武・今井達也（27）、日本ハム・伊藤大海（28）、オリックス・宮城大弥（24）らの国内組の投手をロングリリーフの「第2先発」のように起用する。

だが、山本らが今大会を辞退することになれば、投手プランをゼロから作り直さなければならない。日本人メジャーリーガーの所属する米球団からの返答の遅延は、国内の代表候補たちにも悪影響をもたらすだろう。彼らもWBCに選ばれるかどうかでオフの調整の仕方が違ってくる。

こうした日本人メジャーリーガーの返答遅延と前後して、こんな情報も聞かれるようになった。

「井端監督は、国内から中継ぎ専門の投手を多く選出したいとの意向をNPBスタッフに相談するようになりました。過去の大会では国内の先発投手、つまりNPB球団を代表するような有名投手やクローザーに試合中盤で投げてもらいましたが、今回は、中継ぎにキャリアを積み上げてきたリリーバーを多めに選出したいそうです」（前出・NPB関係者）

中継ぎ専門のリリーバーは試合展開を読んで登板準備を開始する。先発投手の状況、次の対戦打者が右打ちか左打ちか、あるいは代打が誰かを予想して肩を作っている。また、味方野手の好プレーなどで状況が変われば、肩を温めていても登板ナシとなることもあるし、緊急でマウンドに行かなければならないケースもある。短期決戦のWBCで、こうしたタフネスさと、短時間で登板準備ができ、強いボールを投げられる中継ぎ専門投手の必要性が議論されるようになったそうだ。

「それも、左の中継ぎ投手が複数人いたら投手継投の選択肢が増えると話していました。投手は15人選出を基本線に考えています」（前出・同）

中継ぎの専門投手を増やす構想は、「山本、今永らがしっかりと責任イニングを投げてくれる」のが大前提だ。しかし、複数の米メディアが「山本、佐々木のWBC選出が厳しい」と報じており、投手・大谷に関しても「WBCで長いイニングを投げさせるのは得策ではない」と伝えている。

カギを握るのは中継ぎ投手

ドジャースを応援する専門メディア「Dodgers Nation」はこう伝えていた。

「当然だが、彼ら3人が休むほうが新しいシーズンに向けてはベストだ。我々の目標はワールドシリーズの3連覇だからだ。しかし、WBCへの選手派遣はドジャースにとって、とてつもなくセンシティブな問題になった。『出るな』とは説得しにくい。日本で『ドジャースが出場を拒んでいる』というネガティブな見出しが並ぶ懸念があり、それは絶対に避けなければならない。チームの広報面でも良くはない。長期契約を結んでいるので、WBCへの選手派遣は慎重に扱うテーマになっている。長期契約、高額年俸で日本人選手を抱えているチームはだいたい同じようなことを考えているのではないか」

佐々木朗希に関して、ドジャースは今オフに先発再転向の方向でコンディション作りの宿題を出しているとされ、日本側のWBC招集に応じれば、佐々木の育成ビジョンを変更しなければならない。

日本人メジャーリーガーたちが返事を遅らせた理由は「長期契約、高額年俸の重圧」を感じているからであって、大谷だけはWBC出場の思いを抑え切れなかったということかもしれない。

侍ジャパンの連覇のカギは国内の中継ぎ投手が握っているようだ。

デイリー新潮編集部