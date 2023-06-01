【教えて!!ロバーツ監督】ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）の月1回の連載「教えて、ロバーツ監督」は3年目を迎える。今季第1回は、28年のロサンゼルス五輪の野球米国代表監督に名乗りを上げている理由や、開幕戦前にウイスキーをチーム全員に配った舞台裏などについて聞いた。（聞き手・柳原直之）――ベネズエラが初優勝した3月のWBCにはドジャースから5選手が参加した。「本当に素晴らしい大会だった。野球界全