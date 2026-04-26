復帰2試合目の先発登板で左足を負傷ロッテは26日、種市篤暉投手が左アキレス腱断裂と診断されたと発表した。25日のソフトバンク戦で左足を痛め、その後、熊本市内の病院で診察。10年目右腕の長期離脱はほぼ確実となった。今季2度目の先発マウンドとなった種市をアクシデントが襲った。ソフトバンク戦の初回、2死三塁から柳田が放った一塁側への打球を追いかけようとした際、左足を痛めて転倒。種市は座り込んだまま動けず、担