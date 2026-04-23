「4番・右翼」で先発出場【MLB】カブス ー フィリーズ（日本時間23日・シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手が22日（日本時間23日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場し、2試合連続となる今季2号を放った。前日、出場11試合目で待望の初アーチを放ったが、この日も本拠地で快音を残した。2点リードで迎えた5回1死一塁での第3打席、鈴木は2球目のカットボールを捉えると左中間席へ本塁打を放った。2戦連発と