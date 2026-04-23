鈴木が復活の今季初アーチを放った(C)Getty Images復活の狼煙だ。現地時間4月21日、カブスの鈴木誠也は、本拠地フィリーズ戦に「4番・右翼」として先発出場し、待望の今季1号を放つなど、4打数2安打2打点と活躍。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝の右膝負傷で開幕に出遅れた背番号27が、復帰11試合目で価値ある一発を放ち、7-4の勝利に貢献した。【動画】“打った瞬間”の確信弾！凄まじい打球音で場外へ消