「うんめぇ」「なんじゃこれ」守田英正が“ダブルタッチ”スーパーパスで今季リーグ戦初アシスト
スポルティングのMF守田英正が11月30日、ポルトガル・リーグ第12節のエストレラ戦で今季リーグ戦初アシストを記録した。
先発出場した守田は3点リードの後半9分、前線に顔を出して中央左寄りでボールを呼び込むと、右足のトラップからすぐに左足でパスを出すダブルタッチパスでFWルイス・スアレスに配球。これをスアレスがゴールに流し込んで追加点となり、チームは4-0で勝利した。
守田は今季怪我の影響もあった中、この試合で初のフル出場。先発出場も公式戦7試合ぶりという中で結果を残した。華麗なプレーでのアシストにSNS上では「おしゃれなアシストですね〜」「うますぎや」「うんめぇ」「なんじゃこれ」といった絶賛のコメントが続出している。選手たちも守田の元へ駆け寄って祝福していた。
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) November 30, 2025
L. Suárez 54'
I Liga (#12) | Sporting (4)-0 Estrela Amadora#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA12 #SCPCFEA #SCP #CFEA
Todos os vídeos https://t.co/awyiXPTZ1y pic.twitter.com/odh59w8aNG