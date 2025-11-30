【今すぐ確認して】家庭で起きた“丸焦げコード事件”→恐怖体験の原因に5万人が反響「血の気が引く」【ママリ】

危うく大事に…！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、オブジェクト＠図書館はいいぞ(@oixi_soredeiino)さんの投稿です。

オブジェクト＠図書館はいいぞさんは、ある日父親がとてつもなく危険な行為をしていたとXに投稿します。その話題の投稿がこちらです。

Ⓒoixi_soredeiino

Ⓒoixi_soredeiino

父が消費電力1200Wの電気ヒーターに延長コード（！）を使っていたから、コンセントが焦げた。

火事にならなくて本当に良かった。

（大事なことなので2回）

消費電力1200Wの電気ヒーターにまさかの延長コードを使っていたお父さん。気づいたときには、コンセントが焦げていたそうで…写真を見るとゾッとしますね。冬の暖をとるためのアイテムが、このように危険を招くことも多くあります。「火事にならなくて本当に良かった」、この一言にすべてが詰まっていますね。



これから電気ストーブなどヒーターを頻繁に使う時期に突入します。タコ足配線なども「定格電力」をオーバーして使用すると発火の原因になります。皆さんも十分に気をつけましょう。



この投稿には「画像見て血の気が引きました」「怖いですね。ドライヤーとかでも危ないと言うことですね。気をつけます。」といったリプライがついていました。コンセントや火の始末などには常に気をつけなくてはと、改めて思わせてくれる投稿でした。

