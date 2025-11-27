¡ÚÌî¸ý ÍªµªÍº¡Û²¿¤È¤«¤Ê¤é¤Ì¤«¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¡×¡ÄÀâÌÀ¤¬°¤¤¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢²¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ë¤ªÁû¤¬¤»¥á¡¼¥ë¤Þ¤Ç
·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÇÑ»ß¡Ê12·î2Æü¡Ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ÎÂçÊÑ¹¹¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤«¤é¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤»¤è¡×¤È¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤È¤¤¤¦ÌÌÅÝ¤ÇÌòÎ©¤¿¤º¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡ÖÅÐÏ¿ºÑ¤ß³ÎÇ§¡×¤È¤¤¤¦¤ªÁû¤¬¤»¥á¡¼¥ë¤Ë¡¢±¦±ýº¸±ý
12·î2Æü¤«¤é¡¢½¾Íè¤Î°åÎÅÊÝ¸±¾Ú¤Ç¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÁë¸ý¤ÇËÜ¿Í¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¡£
11·î¤Î²¼½Ü¡¢¡Ú¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤Ï¤ªºÑ¤ß¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¤¬¡¢»ä¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤È¤«¤Ï²¿¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡©
»ä¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼êÂ³¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤Î»Ù¾ã¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë³ÊÊÌ¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¡£ÅÐÏ¿³ÎÇ§¤ÎÄÌÃÎ¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÏÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò¡¢¤Þ¤À¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤È¤â¡¢»ä¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑÅÐÏ¿¤¬¼«Æ°Åª¤ËºÑ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤â¤·¸å¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÎÇ§¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ã¢¤·½ñ¤¤¬ÅöÁ³¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤â½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢»ä¤Ï¡Ö»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¿ôÇ¯Àè¤À¡£¤À¤«¤é¡¢²¾¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤Ï¡¢12·î2Æü°Ê¹ß¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢Ê¬¤«¤êÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊüÃÖ¤»¤º¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¦¤Þ¤¯¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤
¤½¤³¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ÏÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤Î¼êÂ³¤¤ò¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤º¡¢¤µ¤ó¤¶¤ó¶ìÏ«¤·¤¿¡£
Á°¤È¤ÏÊýË¡¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÍó¤ò³«¤¡¢¡ÖÅÐÏ¿ºÑ¤ß¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤µ¿¤¤¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢º¾µ½¥á¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤«¡©¡¡Á°¹à¤Ç½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Ìò¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ìò½ê¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥ÉÊÝÍ¼Ô¤È¤¤¤¦ËÄÂç¤ÊÂÐ¾Ý¤Ë¸ÄÊÌ¤Ë¥á¡¼¥ë¤ò½Ð¤¹¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¿ô¿Í¤ÎÍ§¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¥á¡¼¥ë¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë
¤Þ¤¿¡¢¥á¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¥ê¥ó¥¯¤Ï²¿¤â¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢³«¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¥¦¥£¥ë¥¹¤¬´¶À÷¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤³¤³¤Þ¤Çµ¿¤¤¤À¤¹¤È¡¢¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼êÂ³¤¤ÎÀâÌÀ¤Î°¤µ
»ä¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼êÂ³¤¤ÎÀâÌÀ¤Î°¤µ¤À¡£
ÄÌÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¤³¤ÎÄÌÃÎ¤¬Ã¯¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡Ö¸½ºß¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò»Ù¾ã¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò½¾Íè¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢µÞ¤®°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½ñ¤¯¤Ù¤¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥óÊýË¡¤¬´ÊÃ±¤Ç¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¡£ÀâÌÀ¤Î»ÅÊý¤¬°¤¤¤À¤±¤À¡£¤â¤Ã¤ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Æ°²è¤Ç¼¨¤¹¤Ù¤¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢»ä¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤Ï¡¢º£Ç¯12·î¤Ë´ü¸Â¤¬¤¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¹¹¿·¼êÂ³¤Ãæ¤À¡£¤³¤Î¼êÂ³¤¤ò¥¦¥§¥Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÀâÌÀ¤Ï¼Â¤ËÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÌÅÝ¤Ê¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤âÊØÍø¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
»ä¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£10Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿»þ¤«¤éÇº¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ç²¿¤«ÊØÍø¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²¿°ì¤Ä¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¤Î»þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢½¾Íè¤Î»æ¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²¿¤«ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Ï¡¢°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñÉ¼¤Î¼Ì¤·¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¤¬1²ó¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¤Ç¡¢¥«¡¼¥É¤ò¼èÆÀ¤·°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÊÑ¤Ê¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Î¼èÆÀ»þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢5Ç¯ÌÜ¤ÎÈëÌ©¸°¹¹¿·¤Î»þ¤Ë¤â¶èÌò½ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¿·µ¬¥«¡¼¥É¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î¥«¡¼¥É¤Î¸ò´¹¤Î¤¿¤á¤Ë¶èÌò½ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬»ä¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ô¤Î»ÔÌò½ê¤Ï¸òÄÌ¤¬ÉÔÊØ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤À¡Ê¼èÆÀ»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÌÈµö¾Ú¤òÊÖµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤ÂåÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤Ï¡¢Ç¤°Õ¼èÆÀ¤ÎÀ©ÅÙ¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÀ©ÅÙ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ¤ò»ö¼Â¾å¶¯À©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤ËÌäÂê¤À¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡Ö»ñ³Ê¾ÚÌÀ½ñ¡×¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂÅ¶¨°Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤Î´ðËÜ¤¬²ò·è¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»Ë¤Ë»Ä¤ë°²þ³×¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÉáµÚÎ¨¤ÏÄã¤¤
°Ê¾å¤Ç½Ò¤Ù¤¿»ö¾ð¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÅÙ¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹¡Ê2025Ç¯11·î19Æü¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤Îº®Íð¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢25Ç¯£¹·î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¦Ìô¶É¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¥ì¥»¥×¥È¤ÎËç¿ô¤ËÀê¤á¤ë¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑ¿Í¿ô¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢44.4¡ó¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤ËÊÝ¸±¾Ú¤Îµ¡Ç½¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í¤Ï¡¢10·îËö»þÅÀ¤Ç8700Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ï£³³äÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤Ï¼èÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ï°ã¤¦
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸í²ò¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿½¤·Åº¤¨¤¿¤¤¡£»ä¤¬ÌäÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñÌ±ÇØÈÖ¹æÀ©ÅÙ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤È¤¤¤¦Æ»¶ñ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤ò»ý¤Ä¡£ÆÃ¤ËÂç¤¤¤¤Î¤ÏÀÇÌ³¾å¤ÎÍøÍÑ¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸øÊ¿¤Ê²ÝÀÇ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»öÌ³¼êÂ³¤¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î±¿ÍÑ¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Î·ÁÂÖ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤¤ËµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¤ÊµÄÏÀ¤ò·ÑÂ³¤¹¤Ù¤¤À¡£
