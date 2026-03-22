生活保護世帯で育った子どもは、貧困から抜け出そうとしても簡単には抜け出せない。アルバイトを禁じられ、マイナンバーカードを取り上げられ、進学しても奨学金を親に使い込まれるーー制度の“はざま”と親による搾取に苦しみ、自立の意思があっても前に進めない若者たちがいる。生活保護二世の当事者証言から、見えにくい若者貧困の実態を追った。◆10代の生活保護受給者は減少傾向にあるが…3月4日、’25年の生活保護申請数が現