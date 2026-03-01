仕事が速い人の習慣は何か。5つの仕事を掛け持つ時間管理コンサルタントの石川和男さんは「以前の私は、ランチのあとにホットコーヒーを飲んでいたが、心がゆったりしたまま午後の仕事に入ってしまい、スピードが落ちている感じがしていた。イェール大学のある研究を読んで、その理由が分かった」という――。※本稿は、石川和男『仕事が「速いリーダー」と「遅いリーダー」の習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真