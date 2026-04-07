マイナンバーカード本体や電子証明書の有効期限切れに注意するよう、厚生労働省の公式Xアカウントが呼び掛けています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「マイナ保険証」の有効期限の調べ方です！公式アカウントは「#マイナ保険証やその他便利な機能が使えなくならないよう、以下の案内があった方は、マイナンバーカードや電子証明書の更新をお願いします」と投稿。有効期限を調べる方法について、次の3点を挙げてい