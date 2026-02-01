なぜマイナンバーカードは不人気なのか。地方自治総合研究所特任研究員の今井照さんは「便利に見えて、かえって国民の負担が生じているからだ。デジタル化で行政の効率化が進まないのには、日本特有の原因がある」という――。（第2回）※本稿は、今井照『自治体は何のためにあるのか』（岩波新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／y-studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studio■“デジタル化”なの