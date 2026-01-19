日本郵便は、2026年1月19日に、2026（令和8）年用年賀はがきおよび寄付金付お年玉付年賀郵便切手の抽せんを行い、当せん番号を決定しました。手元の年賀状をチェック！当せん番号は、以下のとおりです。【1等（6桁）455756】現金30万円または選べる電子マネーギフト「EJOICA（イージョイカ）セレクトギフト」31万円分または2025年発行特殊切手集＆現金 20万円【2等（下4桁）5037】賞品カタログギフト（専用カタログ掲載の67点の中