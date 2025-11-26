【河野 嘉誠】「不潔なのは嫌いです」オタクで知られる小野田紀美大臣《潔癖症》の一面が…議員の不倫報道も一刀両断

卑弥呼にあこがれて政治家の道へ

「卑弥呼は一生結婚せずに国のために働いている。（自分が）一切プライベートを作らないのも、卑弥呼へのリスペクトです」

少女は邪馬台国の女王・卑弥呼のマンガを読み、「倭国大乱」を平定させた姿に憧れた。そして、政治家を志した。まだ小学1年生だった。

2年前、自民党公式YouTubeで「政治への目覚め」を振り返ったのは、高市政権で外国人政策も担当する小野田紀美経済安保相（42歳）。当選2回で抜擢されたが、「大物ぶり」は初当選の頃から有名だった。

「主要官庁の局長級の幹部を議員会館に呼びつけ、『局長〜、これどうなっているの？』『そっか〜』と、タメ口対応だったそうです」（霞が関関係者）

不倫報道には「不潔」と一喝

『魔法先生ネギま！』の著者で漫画家の赤松健参院議員からは「ガチのオタク」と評される一面も。

「温泉旅行に行く時も、推しキャラをPC画面に表示させ、『近くに置いておく』と言っていた。アニメキャラなどの「二次元好き」を公言する一方、潔癖なところがあり、橋本岳前衆院議員と自見はなこ参院議員の熱愛が報じられた時は、『不潔……』と周囲に漏らしていた」（小野田氏知人）

アイリッシュ系米国人の父親と日本人の母を持つ小野田氏。米国・イリノイ州生まれだが、1歳から岡山県で育ったため、英語は堪能ではない。

「幼い頃は『外人、アメリカに帰れ』などと差別的な言葉も投げかけられた。『私のほうが日本を愛しているのに、なんでおまえらに言われないといけないのか』と立ち向かったとか」（自民党関係者）

拓殖大を卒業後、ゲーム会社勤務のほか「顔が売れて政治家になりやすい」とモデル業にも挑戦。東京都北区の区議を経て、'16年、参院選に岡山選挙区から挑戦し、初当選。

まるでゲームやマンガのように出世階段を駆け上がっていく小野田氏。デリケートな外国人政策は無事にクリアできるか。

