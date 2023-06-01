１７日に東京・赤坂御苑で開かれた春の園遊会に、秋篠宮家の次女佳子さまがエレガントな赤の洋装で出席され、美しいハットも注目を集めた。１８日に赤沢亮正経済産業相がＳＮＳに園遊会で岸田文雄元首相や小泉進次郎防衛相らと撮影した写真をアップ。小野田紀美経済安全保障相が、真っ赤なワンピースに赤いハット姿で写っている。「小野田さんすごい」「英国ロイヤルかと」「どこの貴婦人かと思ったら小野田さん」「小野田さ