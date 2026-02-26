先の衆院選で自民党が歴史的勝利を収め、2月18日に発足した第2次高市内閣。全ての閣僚が再任され、認証式や記念撮影では高市早苗首相（64）、片山さつき財務相（66）、小野田紀美経済安全保障担当相（43）のロングドレス姿にも注目が集まった。第1次内閣ではシルバーのドレスを着用していた小野田氏だが、第2次内閣では紺色のドレスを着用。20日配信の『ABEMA NEWS』（ABEMA）では閣僚のファッションチェック特集が組まれたが、小