小野田紀美経済安全保障担当相が2026年4月19日、今後のX投稿について、「ほぼ更新しないと思います」と明らかにした。「このアカウントは日常呟き＆岡山宣伝アカウント」小野田氏は、22年10月に投稿した「このアカウントは小野田紀美の日常呟き＆岡山宣伝アカウントです。ツイッターでは個人的な趣味や日常話も多いのでご注意下さい」とのポストを引用し、今後の方針について説明した。「度々言ってますがこのアカウントは日常呟き