再建を目指す名古屋の来季新監督の最有力候補にミハイロ・ペトロヴィッチ氏（68）が挙がっていることが25日、分かった。複数の関係者によると交渉は最終段階という。

愛称“ミシャ”ことペトロヴィッチ氏は超攻撃的スタイルを信条に持ち、広島や浦和、札幌の指揮官を歴任。日本では計19年間の指揮を執り、J1歴代2位の通算594試合数と同3位の通算247勝を誇る。札幌の指揮官を退任する際には「95％は終える」と監督業の引退を口にしていたが、夏頃から監督業への熱意が戻っていた。その中で名古屋からオファーが届いた。

名古屋は今季17位（25日現在）と残留争いに巻き込まれ、4年間指揮を執った長谷川健太監督の今季限りでの退団が決定。山口素弘GMも退任し、新たに岡山から服部健二GMを招へいすることが内定している。また26年には全面改修された瑞穂陸上競技場が稼働。26―27年シーズンからホームスタジアムとして使用される方向で、次のステージへ向かう新章開幕の年となる。

◇ミハイロ・ペトロヴィッチ 1957年10月18日生まれ、セルビア（旧ユーゴスラビア）・マチュヴァ郡ロズニツァ出身の68歳。93年に現役引退し、96年にはシュトゥルム・グラーツ（オーストリア）で元日本代表監督のイビチャ・オシム監督のアシスタントコーチを務める。大きな影響を受けた。06年に広島を指揮し、07年に天皇杯準優勝。12〜17年まで指揮した浦和では13年にACL出場権獲得、16年ルヴァン杯制覇。18年からは札幌を率い、初年度でクラブ史上最高4位。24年シーズン後に退任した。