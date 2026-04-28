ベールスホット所属のMF原口元気が27日、ベルギーリーグ昇降格プレーオフ準々決勝パトロ・アイスデン・マースメヘレン戦に先発出場すると、2試合合計スコア3-3で迎えた延長後半11分に“十八番”のカットインシュートで決勝ゴールを突き刺し、チームを準決勝に導いた。レギュラーシーズン3位のベールスホットは敵地で行われた第1戦で6位のマースメヘレンに0-1で敗戦。1点ビハインドでホームでの第2戦を迎えると、前半2分にPKで