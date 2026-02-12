MRI検査の結果を公表名古屋グランパスは2月12日、MF和泉竜司が右ハムストリング肉離れと診断されたことを発表した。和泉は2月8日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第1節の清水エスパルス戦に出場したが、同試合の前半に負傷交代。その後、MRI検査を受けた結果、上記の診断名が下された。名古屋の主力として期待される和泉だが、開幕戦での負傷により、今後は治療とリハビリテーションに励むこととなる。現時点で全治期間な