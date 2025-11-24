»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢Ì¼¡¦Îï²Ó¤¬¡ÖËã±û¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥È¡×¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Ä¡ÖÂ¹¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡ÈÈÕ¼à0¡É¤ÎÂçÊÑ²½¤â
¡¡11·î23Æü¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¡¦Îï²Ó¡Ê»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡Ë¤È²á¤´¤·¤¿µÙÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ô¥½½Ïº¤Ï¡Ôº£Æü¤ÏÍ½Äê¤Ê¤·¤ÎÆü¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¤ª¹á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãë¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÎï²Ó¤È¤ª»¶Êâ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹õ¤¤¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÎï²Ó¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ô¥Þ¥Þ¤Î¥³¡¼¥È¡¡¤¤¤³¤«¡Õ¤È¡¢¥³¡¼¥È¤¬Ë´¤ºÊ¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤Î»ý¤ÁÊª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Îï²Ó¤È¸ø±à¤ò»¶Êâ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÌÚ¤Î²¼¤ÇÈù¾Ð¤àÎï²Ó¤ò¸ø³«¡£¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡Õ¤È¡¢²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¥³¡¼¥È¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥¸¡¼¥ó¤È¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÎï²Ó¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Ëã±û¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Îï²Ó¤Î»Ñ¤Ë´¶·ã¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2017Ç¯¡¢Ëã±û¤µ¤ó¤¬34ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ô¥½½Ïº¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹½÷¤ÎÎï²Ó¡¢Ä¹ÃË¤ÎÒ°¸¼¡Ê»ÔÀî¿·Ç·½õ¡Ë¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¹§ÂÀÏº¡õ¤Á¤µ»Ò¡¡¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò3¿Í¤ÇÅÐ¾ì¡£Îï²Ó¤Ï14ºÐ¡¢Ò°¸¼¤Ï12ºÐ¤È¤¤¤¦À®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ï¡ØÈÕ¼à¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯°û¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¡Ù¤È¡¢¤ª¼ò¼«ÂÎ¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤Î°ì²È¤ÏÃ»Ì¿¤Ç¡¢¼«¿È¤âÁÄÉã¡¦11Âå¤áÔ¥½½Ïº¤È¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø²¶¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â2¿Í¤ÎÂ¹¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¤ª¼ò¤ä¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ã¤¤º¢¤ÏÇÉ¼ê¤Ë°û¤ßÊâ¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÏÂ¤ä¤«¤Ç¡¢¤¤¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Ëã±û¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ8Ç¯¡£Èà½÷¤Î¥³¡¼¥È¤òÌ¼¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤³¤È¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿Ô¥½½Ïº¤È¡¢¤½¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î¶¯¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£