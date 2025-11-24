この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「生ゴミをそのまま流せて便利！」 マンション選びで人気の設備「ディスポーザー」。しかし、この便利な設備が、ある条件下のマンションにおいて「時限爆弾」のようなリスクを抱えている可能性があるのをご存じでしょうか？



「ある日突然、配管が腐食して漏水した…」 「道路陥没の原因と同じ『硫化水素』が発生しているかも…？」



今回は、さくら事務所マンション管理コンサルタントの土屋輝之さんに、ディスポーザー付きマンションに潜むリスクと、資産価値を守るために管理組合がチェックすべきポイントを解説していただきました。



■【衝撃】なぜ？ ディスポーザーが「時限爆弾」と呼ばれる理由



土屋さんによれば、問題の核心はディスポーザーそのものではなく、「配管の材質」と「発生するガス」の関係にあります。



ディスポーザーは生ゴミを粉砕・処理する過程で、「硫化水素」というガスが発生することがあります。これは温泉地のような腐卵臭がするだけでなく、濃度によっては人体に有害であり、また配管内部の腐食を促進する可能性があります。



最近、道路の陥没事故などで話題になることがありますが、あれも地中のコンクリート製排水管などが硫化水素で腐食したことが一因と言われています。これと同じことが、マンションの配管内で起きている可能性があるのです。



■【要注意】危険なマンションの「2つの条件」



もちろん、すべてのディスポーザー付きマンションが危険なわけではありません。土屋さんは、特に注意が必要なマンションの特徴として以下の2点を挙げます。



●条件1：2000年頃～2010年頃（または2015年頃まで）に分譲された

●条件2：排水管に「鋳鉄管（ちゅうてつかん）」が使われている



2000年代前半のマンションブーム時、ディスポーザーの排水管には、当時当たり前だった「鋳鉄管（鉄の配管）」が多く使われていました。



しかし、「鉄」は当然ながら「硫化水素」に弱く、猛烈な勢いでサビてしまいます。その結果、本来40年持つはずの配管が、20年も経たずにボロボロになり、漏水やガス漏れを引き起こすリスクがあるのです。



（※現在は腐食に強い樹脂製の配管などが主流になっています）



■【対策1】まずは「配管の種類」を確認せよ



では、管理組合はどうすればいいのでしょうか？ まずは、自分たちのマンションの排水管が何でできているかを確認することです。



・竣工図（設計図）を確認できる詳しい理事がいればチェックする。

・管理会社や、定期的に排水管清掃に入っている業者に「うちは鋳鉄管ですか？」と聞いてみる。



清掃業者なら、普段から清掃したりしているため、管の種類やサビの状況（異物が多いかなど）を把握している可能性が高いです。



■【対策2】もし「鋳鉄管」だったら…？



もし鋳鉄管だと分かった場合でも、焦る必要はありません。まずは現状を正しく把握しましょう。



減肉調査を行う：配管の厚みがどれくらい減っているか（腐食が進んでいるか）を専門的に調査する。



分譲会社・施工会社に相談：もし早期に著しい劣化が見られる場合、「ディスポーザーの影響ではないか？」と調査を依頼する。



もし対応してもらえない場合や、セカンドオピニオンが必要な場合は、さくら事務所のような第三者機関に相談するのも一つの手です。



■【コスト】もし交換になったら…1戸あたり〇〇万円？



配管を交換することになった場合、その費用は大きいです。



土屋さんの概算では、縦系統の排水管交換だけでも「1戸あたり40～50万円」程度の負担になる可能性があるとのこと。これが大規模修繕とは「別」にかかるとなると、修繕積立金への影響は計り知れません。



しかし、マンションの造られ方によって、更新にどれくらい手間がかかるかは



■【まとめ】



ディスポーザー付きマンションのリスク管理3箇条



1.【年代】2000年代～2010年代前半の物件は要注意

2.【確認】排水管が「鋳鉄管」かどうかをチェック

3.【調査】サビや腐食の進行度を「減肉調査」で把握



「便利な設備だからこそ、長く安心して使うために、まずは現状を知ることから始めてください」と土屋さんは話します。



