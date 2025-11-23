¡ÔÀÖºä¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹»É½ý¤Ç¸½Ìò¼«±Ò´±ÂáÊá¡Õ¡ÖºÊ»Ò¤ò±£¤·¤ÆÈï³²½÷À¤È¡ÈÉÔÎÑ¡É¡×¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤¤¡×¡È¥Á¥ã¥ê20¥¥íÇúÁöÃË¡É ÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊò¤ì¤¿¶¡½Ò¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â¤¤·×²èÀ
¡Ö½÷À¤È¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¨¡¨¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¤½¤¦¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÃË¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë·×²èÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö°Õ¿ÞÉÔÌÀ¤Î¡É¥Ð¥Ä°õ¡É¡×ÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÍÆµ¿¼Ô¤¬¤Ä¤±¤¿¥¹¥×¥ì¡¼º¯
¡¡ÅìµþÅÔ¡¦ÀÖºä¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç10·î16Æü¸áÁ°10»þ25Ê¬¤³¤í¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿40Âå¤Î½÷À¤¬¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¤¿¡£ÈÈ¿Í¤È¸«¤é¤ì¤ëÃË¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¡£¤·¤«¤·22ÆüÌ¤ÌÀ¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷¡¦ÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö½÷À¤Ï½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤¬³«¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ËÆÍÁ³½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¾ì½ê¤À¤Ã¤¿Å¹¤Î¸°¤¬10»þÈ¾¤´¤í¤Ë³«¤¯Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹õ¤Îºî¶ÈÉþ¤Ë¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤ÎÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î2»þ´Ö°Ê¾åÁ°¤«¤é¼þ°Ï¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Èï³²½÷À¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤Î¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¡¢¹õ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÂç¤¤¯"¥Ð¥Ä°õ"¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤ÎÍ½Äê¤ä¥é¥¤¥Ö¾ì½ê¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷À¤Ï°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èï³²¤Ï¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤Ï¼ê¤ÈÏÆÊ¢¤ò»É¤µ¤ì¡¢ÆâÂ¡¤ËÃ£¤¹¤ë¤Û¤É¤Î½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏÍÆÂÎ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì»þ¤ÏÌ¿¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É½Å½ý¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÈÈ¹Ô¸å¤ËÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆ¨Áö¡£¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹Á¶è¡¦ÀÄ»³ÊýÌÌ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¤â¼«Å¾¼Ö¤ÇÅÔÆâ¤ò¼ÀÁö¤·¡¢¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤ÏÈÈ¹Ô¸½¾ì¤«¤é¤ª¤è¤½20¥¥íÎ¥¤ì¤¿Î¦¾å¼«±ÒÂâÄ«²âÃóÆÖÃÏ¡£ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½Ìò¤Î¼«±Ò´±¤Ç¡¢¤³¤ÎÃóÆÖÃÏ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÈï³²½÷À¤Î"°Õ³°¤Ê´Ø·¸À"
¡Öº£²ó¤ÎÂáÊá¤ÇÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¿¦¶È¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃË¤ÏÄ«²âÃóÆÖÃÏ½êÂ°¤Î2ÅùÎ¦Áâ¡£2000Ç¯3·î¤ËÎ¦¼«¤ËÆþÂâ¤·¡¢ºòÇ¯3·î¤«¤é¤ÏÂè1»ÜÀßÂçÂâ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂâ¤ÏËÉ±Ò·ÙÈ÷¤äºÒ³²ÇÉ¸¯¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃ´Åö¤Ï¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤ä¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ê¤ÉÁõÈ÷»ñµ¡ºà¤Î´ÉÍý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢ÃóÆÖÃÏ¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¸Í·ú¤Æ¤ËºÊ»Ò¤È¤È¤â¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÈï³²¼Ô¤Ø¤Î±åº¨¤âÍÆµ¿¼«ÂÎ¤âÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤À¤¬¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¤Ï·×²èÀ¤Î¹â¤µ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£Á°½Ð¤ÎÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÃË¤ÏÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¡¢Çò¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¹Ô»þ¤Ë¤Ï¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¡¢·¤¤Ë¤Ï¥«¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¨Áö»þ¤Ë¤Ï¾åÃå¤âÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤«¤é¤ÏÈÈ¹Ô»þ¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë°áÎà¤äÆ¨Áö¤Ë»È¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶§´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À³ÎÇ§¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ØÅöÆü¤ÏÄ«¤«¤éÃë¤Þ¤Ç´ðÃÏ¤Ë¤¤¤¿¡£»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¦¼«¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅöÆü¤ÏµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ê¥Ð¥¤¹©ºî¤Î¤¿¤á¤Î¶¡½Ò¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×
¡¡Èï³²¼Ô¤Î½÷À¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï"ÃÎ¿Í"¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÂáÊáÁ°¤ÎÇ¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇÃË¤Ï¡¢¡Ø½÷À¤È¤Ï9Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢ºÊ»Ò¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÉú¤»¸òºÝ¤·¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤È¤·²Æ¤Ë½÷À¤«¤éÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÆÃ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤ò°ú¤Â³¤Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃË¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é½÷À¤Î½±·â¤ò´ë¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤«¡£Æ°µ¡¤Î²òÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£