15日夜、千葉県市原市の民家で男性が胸などを刺される事件がありました。男性は「先輩に刺された」と話したということで、警察が刺した人物の行方を追っています。警察によりますと15日午後7時半ごろ、市原市大坪の民家で30代くらいの男性が胸などを刺され、病院に搬送されました。重傷とみられています。救急車を呼んだ近所の人「おなかを押さえて『すいません助けてください』って言って」男性は搬送される際、救急隊員に「先輩