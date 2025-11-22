ÎëÌÚºÌ±ðÎ¥Ã¦¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍGK¤ò¶ÛµÞÊä¶¯¡ª¡¡·ÀÌó¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¡¢¼é¸î¿À¤Î·êËä¤á¤Ê¤ë¤«
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤Ï22Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍGK¥Ó¥»¥ó¥Æ¡¦¥°¥¢¥¤¥¿¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö13¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AÂè11Àá¥ß¥é¥óÀï¤Çº¸¼ê¤òÉé½ý¡£»î¹ç¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢º¸¼êÂè3»Ø¡ÊÃæ»Ø¡Ë¤È½®¾õ¹ü¤Î¹üÀÞ¤¬È¯³Ð¤·¡¢3¥«·î¡Á4¥«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¶ÛµÞÊä¶¯¤ò¸¡Æ¤¡£°ÜÀÒ´ü´Ö³°¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤ÎÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤ËÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï22Æü¡¢¥°¥¢¥¤¥¿¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡£¸½ºß38ºÐ¤Î¥°¥¢¥¤¥¿¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï113»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ä¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2023Ç¯²Æ¤Ë2Ç¯·ÀÌó¤Ç¥»¥ë¥¿¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¤Ï·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
