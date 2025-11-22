¡í¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡í°æ¾å¾°Ìï¤Î¼ÂÄï¤¬¡í¿ÀÆ¸¡íÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤È·èÀï¡ª¡¡°æ¾åÂó¿¿¤¬ÉÁ¤¯À¤³¦²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤È¡¢ÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿°úÂà¤Ø¤ÎÌÂ¤¤¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Ï²áµî¥¤¥Á¡£¾¡¤Ä¼«¿®¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×°æ¾åÂó¿¿¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¤½¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë
ºòÇ¯10·î13Æü¡¢WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÇÆ±µé2°Ì¤ÎÄéÀ»Ìé¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿°æ¾åÂó¿¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¸½Ìò¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤ÀÈà¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦²¦ºÂ¤ò·ü¤±¤ÆÆ®¤¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ø¤Î»×¤¤¤È¾¡Íø¤Ø¤ÎÀäÂÐÅª¼«¿®¤âÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë°æ¾åÂó¿¿
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡ÚÂ¨ÃÇÂ¨·è¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤ËÆ±°Õ¡Û
MLB¤ÎWS¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤äNPB¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊÄËë¤·¤¿¸½ºß¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï11·î24Æü¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ë¤è¤ëWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤À¡£
¡ÖÌµÇÔ¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂÄ©Àï¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿Å·¿´¤ÎÀª¤¤¤òÇã¤¦¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÉý¤ÇÂó¿¿¤¬¾¡¤Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÀïÁ°¤Î¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤Ï¿¿¤Ã¤×¤¿¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï°æ¾åÂó¿¿¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ºòº£¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¡Ê¤±¤ó¤¤¤ó¡Ë¤¹¤ë"¥â¥ó¥¹¥¿¡¼"°æ¾å¾°Ìï¤Î¼ÂÄï¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆWBA¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÈWBCÆ±µé»ÃÄê¤òÀ©¤·¤¿¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤À¡£
¡ÖSNS¤Ç¤â¡¢Å·¿´Áª¼ê¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¸«¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£Ê¢¤¬Î©¤Ä¡©¡¡¤¤¤äÊÌ¤Ë¡ÊÈù¾Ð¡Ë¡£
Í½ÁÛ¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¤¤¥«¡¼¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡×
º£²ó¤Î°ìÂç·èÀï¤Ï¡¢Âç¶¶¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Î¡ÖÅ·¿´¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âó¿¿¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤°¸Ç¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎ»¾µ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡½¡½¤³¤ó¤Ê¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¸õÊä¼Ô¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤ËÅ·¿´Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤Ê¤êÂç¶¶²ñÄ¹¤«¤éÏÃ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ºòÇ¯2·î24Æü¤ÎWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éËÉ±ÒÀï¡£9¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¶¯Å¨¥¸¥§¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥¢¥ó¥«¥Ï¥¹¤Ë±¦¥Ü¥Ç¥£°ìÁ®¡¢TKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°æ¾åÂó¿¿¤¬²¦ºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë
¡½¡½ÊóÆ»¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¿¤«¡ª¡×¤È´¶¿´¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤°Õ³°À¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅ·¿´Áª¼ê¤ÈÆ®¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤Þ¤ë¤·¡¢ÃÇ¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤ÎÉüµ¢Àï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½Å·¿´Àï¤¬·è¤Þ¤ë¤ä¡¢¾°ÌïÁª¼ê¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÂó¿¿¤¬¾¡¤Ä¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ñÄ¹¤È¥Ê¥ª¡Ê¾°Ìï¡Ë¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Ä¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½»î¹ç¤ÏºòÇ¯10·î13Æü¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Î¤«¤É¤¨¤Ó¤Û¤¦¤»¤¡Ï¡Ë¤òÄ©Àï¼Ô¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ÎWBAÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö»î¹çÄ¾¸å¤Ï¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ë½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤é¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬·¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡©
¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ø²¶¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÊÌ¤Ëµ»½Ñ¤ÇÉé¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤âÉã¡Ê¾°Ìï¡õÂó¿¿¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë°æ¾å¿¿¸ã»á¡Ë¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç¼¤á¤¿¤é¸å²ù¤¹¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤«Ç¯»Ï¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ê¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î¡Ë°Õ»×¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
9·î25Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÀÊ¾å¡£°æ¾åÂó¿¿¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Êº¸¡Ë¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿
¡½¡½¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤ÏÂç¶¶²ñÄ¹¤Î°¦¤Î¥à¥Á¤ò´¶¤¸¤ë¡©
¡Ö°¦¤Ê¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤Ê¤Î¤«¡£²ñÄ¹¤âÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ï±þ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½Âó¿¿Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ·¿´Àï¤Ï¥¥ã¥ê¥¢23ÀïÌÜ¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤â¸½Ìò»þÂå¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É23ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê1992Ç¯10·î14Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Á¥§¡¦¥Ò¥è¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¡Ë¡£
¡Ö¡Ê¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢Á°Àï¤ÎÄéÀï¤«¤é13¥õ·î¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤¬¶õ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç»î¹ç´ª¤¬Æß¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©
¡Ö°ÊÁ°¤Ë¤â»î¹ç´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡Ú¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Û
¡½¡½2Ç¯Á°¡¢Å·¿´Áª¼ê¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡©
¡Ö¤º¤Ã¤È¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Å·¿´Áª¼ê¤¬6²óÀï¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶½¹Ô¡Ê23Ç¯4·î8Æü¡Ë¤Ç¡¢Âó¿¿Áª¼ê¤Ï¥ê¥Ü¥ê¥ª¡¦¥½¥ê¥¹Áª¼ê¤È¶õ°Ì¤ÎWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤òÁè¤Ã¤ÆÈ½Äê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÅ·¿´Áª¼ê¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¡¢Âó¿¿Áª¼ê¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¥¥Ã¥¯¤Ï¶¥µ»¤¬°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¡ÊÅ·¿´¤Î¤è¤¦¤Ë¡ËÅÓÃæ¤«¤é¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢Èà¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÍè¤¿Åö½é¤Ï¤½¤³¡Ê¼«Ê¬¤È¤ÎÂÐÀï¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡½¡½¤½¤Î¸å¤ÎÅ·¿´Áª¼ê¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡©
¡Ö³¬µé¤Ï¼«Ê¬¤È°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤½¤³¤«¤éÅ·¿´Áª¼ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½ªÎ»¸å¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤Î»£±Æ¤Çµö¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤Î¤ß¡£·»¡¦¾°Ìï¤«¤é¤âµ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»î¹çÅöÆü¤Þ¤Çµ¡Ì©¾ðÊó¤À
¡½¡½»î¹çÁ°¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤«¤Ê¤êÌÊÌ©¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Û¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ®¤¤Êý¤Ï²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»î¹ç¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤È¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Âó¿¿ÍÍø¤ò¾§¤¨¤ë¼±¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÉý¤¬°ã¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉý¤ò¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤¢¤ê¤¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É......¡£¤¦¡Á¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ÈÀÜ¶áÀï¤âÄ¹µ÷Î¥Àï¤â¤É¤Ã¤Á¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡½¡½Î¾Íº¤ÎÆ®¤¤¤Ê¤éÀÜ¶áÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢Âè»°¼Ô¤Î¾¡¼ê¤Ê°Õ¸«¤Ï²¿¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡½¡½ÂÐ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÊÌ¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¸¥àÆâ¤Ë¤â¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÂÐ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥ê¡¼¥Á¤ÏÅ·¿´Áª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤¤¡£¤½¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¡ÖÊÌ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£²áµî¤Ë¤â¼«Ê¬¤è¤ê¥ê¡¼¥Á¤Î¤¢¤ëÄ¹¿È¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤±¤É¡¢Èà¤é¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¸½»þÅÀ¡Ê¼èºà¤Ï10·îÃæ½Ü¡Ë¤Ç¤Ï²¿¡ó¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Ï²áµî¥¤¥Á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¾¡¤Ä¼«¿®¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú·»¤«¤é¼õ¤±¤ë»É·ã¤òÆ°µ¡¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡Û
¡½¡½º£²ó¡¢·»¡¦¾°ÌïÁª¼ê¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡©
¡Öµ»½ÑÅª¤ÊºÙ¤«¤¤Æ°¤¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤À¤±¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê´Þ¤ß¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡½¡½¤Ç¤ÏÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£º£²ó3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÂ×´§¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤é¡¢²áµî¤Î2²ó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ¤´Ö¤«¤é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Î¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¡¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤À²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
22Àï20¾¡¤Î¤¦¤Á15¾¡¤¬3¡¾0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¥ì¥¤¤Ê´é¡£¤¤¤«¤ËÁê¼ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤º¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë
¡½¡½²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¾°ÌïÁª¼ê¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»¡¤·¤Þ¤¹¡£Å·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÎÉ¾²Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤½¤Î¿´¤Ï¡©
¡Ö¥Ê¥ª¤¬¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¤«¤é¡ÊÈù¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢2³¬µé¤Ç4ÃÄÂÎÅý°ì¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
¡½¡½ìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤ÊÇº¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·³èÆ°¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ê¥ª¤Ë¤ÏÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤â»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢É¾²Á¤ÎÉôÊ¬¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£ÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡½¡½·èÀï¤«¤éÌó1¥õ·î¸å¡Ê12·î26Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤Ï¶ì¤·¤¤Îý½¬¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×
¡ü°æ¾åÂó¿¿¡¡Takuma INOUE¡¡
1995Ç¯12·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢29ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164Ñ¡£¸µ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÉã¤È·»¡¦¾°Ìï¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÇÍ¥¾¡¡£13Ç¯¤Î12·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£18Ç¯12·î¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç½é¤Î»ÃÄê²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£Íâ19Ç¯11·î¤ËÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ìÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢»ÃÄê²¦ºÂ´ÙÍî¡£23Ç¯4·î¤Ë¤ÏWBAÆ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤â¡¢Íâ24Ç¯10·î¤ËÆ±µé2°Ì¤ÎÄéÀ»Ìé¤ËÇÔ¤ì¡¢ºÆ¤Ó²¦ºÂ¤ò¼êÊü¤¹¡£11·î24Æü¡¢13¥õ·î¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦Àï¤ËÄ©¤à
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡¼Ì¿¿¡¿¥ä¥Ê¥¬¥ï¥´¡¼¥Ã¡ª