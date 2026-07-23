井上拓真
1995年12月26日生まれ。プロボクサー。神奈川県座間市出身。大橋ボクシングジム所属。ホリプロとマネジメント契約。兄は同じプロボクサーの井上尚弥。
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年7月27日
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具志堅用高氏が分析、井上拓真と那須川天心の9月再戦の行方
具志堅氏は王者・井上拓真が「手の内を読み取っている」と優位性を指摘した
J-CASTニュース
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具志堅用高氏が拓真VS天心の再戦を予想、拓真有利も天心にエールを送る
前戦で手の内を読んだ拓真が有利で、序盤からKOを狙うとみている
スポニチアネックス
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井上尚弥が地元イベントで「やってきて良かった」と思える引退を目標に宣言
尚弥は「残り数年」と述べ、引退時に後悔しない戦いを目標に掲げた
スポニチアネックス
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那須川天心が井上拓真との再戦に向け、王者からベルトを奪う決意を語る
スポニチアネックス
2026年7月26日
2026年7月24日
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那須川天心が井上拓真との再戦を急ぐ、帝拳ジムの知られざる事情
デイリー新潮
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井上拓真が那須川天心との再戦で「隙なく倒しにいく」と完全決着を予告
昨年11月の王座決定戦に続く再戦で、井上拓は「返り討ちにする」と宣言
デイリースポーツ