井上拓真

1995年12月26日生まれ。プロボクサー。神奈川県座間市出身。大橋ボクシングジム所属。ホリプロとマネジメント契約。兄は同じプロボクサーの井上尚弥。

2026年8月7日

2026年8月5日

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2026年7月27日

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2026年7月24日

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